Назанин Загари-Рэтклифф снова в суде

Назанин Загари-Рэтклифф вновь предстала перед иранским судом. Слушания по делу сотрудницы благотворительного фонда "Томсон-Рейтер", гражданки Ирана и Британии начались в воскресенье.

Неделю назад она вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому её приговорили за подстрекательство к мятежу и шпионаж. На этот раз, 42-летней женщине предъявили обвинения в "пропагандe против правительства исламской республики" .

"Неприемлемыми" их назвал британский Министр иностранных дел Доминик Рааб, потребовал от Тегерана отпустить подданную королевства к семье - в Великобританию.

Родственники Рэтклифф и её сторонники убеждены - новое дело иранские власти используют для давления на британских коллег в разгар переговоров двух стран. Тегеран требует от Лондона погасить давний долг в размере 500 с лишним миллионов долларов.

Приговор, как ожидается, ей вынесут в ближайшие недели.