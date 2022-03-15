Зеленский: Мы не сможем вступить в НАТО

Зеленский: Мы не сможем вступить в НАТОКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассчитывать на вступление страны в НАТО. Он раскритиковал альянс за отказ обеспечить бесполётную зону над Украиной и заявил, что некоторые страны-члены организации запугали сами себя рассуждениями об угрозе эскалации конфликта и Третьей мировой войны.
Вашингтон, комментируя это заявление, обещает поддержать любое решение Киева по вопросу о членстве в НАТО.
Москва представляет угрозу вступления Украины в Североатлантический альянс как один из поводов для вторжения, а внеблоковый статус Киева назван одним из условий для прекращения войны.
Боевые действия идут уже 20 дней. ООН подтверждает гибель многих сотен мирных жителей, прежде всего в результате бомбардировок и обстрелов жилых районов. Россия, ссылаясь на гуманитарные проблемы, предлагает Совбезу ООН призвать к прекращению огня:
«Посмотрим, сможет ли или не сможет Совет безопасности выполнить свою миссию и принять резолюцию, посвящённую гуманитарной ситуации на Украине с четкими гуманитарными положениями. Это призыв к договорённостям о прекращении огня ради эвакуации гражданских лиц, к соблюдению международного гуманитарного права и прав человека. Это осуждение нападений на гражданское население и гражданские объекты, безопасный и беспрепятственный проход и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и т. д.»
Голосование по российской инициативе намечено на 17 марта. Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей вторжение на Украину. После этого Генассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно вывести войска с Украины, отменить решение о признании государственности самопровозглашённых республик в Донбассе и прекратить применение силы против Украины. Документ поддержали 140 государств, 35 воздержались, против проголосовали 5 стран: Россия, республика Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.