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Война на Украине. 20-й день. Текстовая трансляция

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Харьков. Украина
Харьков. Украина   -   Авторское право  Pavel Dorogoy/AP

Сегодня, как ожидается, будет принят четвертый пакет санкций ЕС против России. Его частью является запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

Утром в Киеве утром в жилой девятиэтажный дом в Подольском районе попал снаряд. Начался пожар, один человек пострадал сообщает ГСЧС Украины.

Редактор Первого канала Мария Овсянникова, устроившая в понедельник вечером антивоенную акцию в прямом эфире, была доставлена в ОМВД по Останкинскому району. Во время выпуска программы "Время" она вышла с плакатом "No War. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Вам здесь врут. Russians against war". Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что перспектива ядерного конфликта в мире стала возможной. "Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерриш.

США и Японии ввели новые санкции против РФ.

07:44
Норвежская нефтегазовая компания Equinor прекращает торговлю нефтью и нефтепродуктами из РФ, сообщается на веб-сайте компании.
"После объявления о сворачивании проектов в России, принято решение о том, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет заключать новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - отмечается в заявлении.
07:34
Киевский метрополитен на своей странице в Фейсбуке сообщает, что в результате обстрелов поврежден вход на станцию "Лукьяновская" Сырецко-Печерской линии, а также служебные помещения. Поезда будут проходить станцию без остановки, говорится в сообщении.
07:08
Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
07:02
Беженцы с Украины, которых примет Япония, получат годовую визу с возможностью трудоустройства в стране, сообщил министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава. Кроме того Япония приняла решение направить на Украину дополнительную гуманитарную помощь.
Во вторник МИД Японии объявил о введении санкций против 17 физических лиц из России.
 
06:55
Правительство Новой Зеландии будет выдавать специальные двухлетние визы родственникам новозеландцев с украинскими корнями. Об этом во вторник сообщил министр иммиграции Крис Фаафои. Предполагается, что около 4000 украинцев смогут получить поддержку по этой визовой программе.
06:45
Японский разработчик компьютерных игр Square-Enix направит 500 тысяч долларов на помощь беженцам с Украины. Ранее о предоставлении гуманитарной помощи для украинских беженцев уже объявили несколько других японских компаний, в их числе Uniqlo и Sony.