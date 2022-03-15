Война на Украине. 20-й день. Текстовая трансляция

Сегодня, как ожидается, будет принят четвертый пакет санкций ЕС против России. Его частью является запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

Утром в Киеве утром в жилой девятиэтажный дом в Подольском районе попал снаряд. Начался пожар, один человек пострадал сообщает ГСЧС Украины.

Редактор Первого канала Мария Овсянникова, устроившая в понедельник вечером антивоенную акцию в прямом эфире, была доставлена в ОМВД по Останкинскому району. Во время выпуска программы "Время" она вышла с плакатом "No War. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Вам здесь врут. Russians against war". Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что перспектива ядерного конфликта в мире стала возможной. "Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерриш.

США и Японии ввели новые санкции против РФ.