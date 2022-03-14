"Остановите войну!" - протест в эфире программы "Время"

Небывалый для российского телевидения инцидент произошел в понедельник вечером в эфире "Первого канала". В ходе программы "Время" в студию ворвалась девушка с антивоенным плакатом и требованием остановить вторжение на Украину. "Не верьте пропаганде, здесь вам врут", - эти лозунги на несколько секунд появились за спиной ведущей Екатерины Андреевой.

Как выяснилось позднее, несогласованную с властями акцию провела редактор канала Марина Овсянникова. Таким образом она выразила свой протест против действий российского руководства. Перед акцией Овсянникова записала видео, в котором сообщила, что ее отец - украинец, а мать - русская:

"То, что сейчас происходит в Украине - это преступление, и Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит на совести только одного человека. Этот человек - Владимир Путин".

Девушка была задержана и доставлена в ОМВД по Останкинскому району. Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, ей грозит административное дело по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").