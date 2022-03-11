Германия думает, как быть с газом из России

Центральный вокзал Берлина. Сюда ежедневно прибывают около 10 тысяч украинцев, спасаясь от войны. Они получают поддержку, нередко обретают тут новый дом. Одновременно многие украинцы, и не только, критикуют Германию за то, что она продолжает закупать огромные объемы российского газа.

Максим Гирич возглавляет организацию живущих в Берлине соотечественников Vitsche. "Это вызывает гнев по многим причинам, - отмечает он. - Известно, что российская военная продукция финансируется и за счет сбыта газа".

Около половины домохозяйств Германии используют газ для отопления, 50% потребляемого газа поступает из России. Несколько последних лет страна сокращала импорт, война на Украине серьезных изменений не внесла.

Тобиас Федерик, из консалтинговой группы Energy Brainpool рассказывает: "Сейчас из России поступает немного больше газа, чем до войны. Но в целом закупаемый объем сейчас составляет половину от того, что поставлялось в предыдущие годы".

После вторжения России на Украину берлинский офис концерна "Газпром" подвергся акту вандализма. Правительство Германии и ЕС объявили о планах значительно сократить зависимость от энергоносителей из России. Однако в одночасье этого не произойдет.

Максим Гирич разочарован: " Для этой войны этого недостаточно. Нужны более радикальные меры".

Некоторые немецкие политики выступили с требованием немедленно прекратить импорт газа. Правительство сопротивляется, заявляя, что это будет угрозой энергетической безопасности Германии. Тобиас Федерик считает, что это верно лишь отчасти.

"Прекрати мы импорт прямо сейчас, драмы бы не было, ведь зима подходит к концу. Примерно две трети потребности в природном газе приходится именно на зимний перил, газ в основном нужен для отопления. А вот к следующей зиме у нас проблемы будут, так как мы не сможем заполнить хранилища".

Йона Кэллгрен, Euronews: "Некоторые табу уже нарушены. Так, никто не думал, что Германия будет напрямую поставлять оружие Украине. Однако когда дело доходит до энергетики, осторожность остается в приоритете. По крайней мере, пока".