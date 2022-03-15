В мире растет заболеваемость Covid-19

Во Франции неделя началась с отмены коронавирусных ограничений -- больше не нужно носить защитные маски (кроме общественного транспорта и медучреждений) и показывать вакцины паспорт на входе в музей или ресторан. Но медики отвечают, что в последние дни растет заболеваемость Covid-19. В эту статистику попал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Власти призвали жителей Франции не забывать о мерах безопасности.

В Германии все ограничения я будут ослаблены 20 марта, министр здравоохранения Карл Лаутербах предупредил, что на этой неделе число новых заражений достигнет очередного рекордного максимума.

Тем не менее больницы в европейских странах уже не ощущают такой нагрузки как в первые волны пандемии .

В Нидерландах все санитарные меры отменяются 23 марта. В Великобритании 18 марта перестают действовать ограничения для путешественников.

Темпы распространения коронавируса растут во всем мире. В Южной Корее показатель смертности во вторник достиг максимума за все время, но система здравоохранения работает стабильно, заявляют власти. В Китае во вторник число случаев заражения удвоилось за сутки, большинство — в провинции Цзилинь. Здесь и в ряде других райнов введен строгий локдаун.