Около тысячи сербов вышли в пятницу на улицы Белграда, чтобы поддержать действия России на Украине. Активисты скандировали слово «Россия» и держали в руках российские флаги и портреты Владимира Путина.

Власти Сербии официально осудили нападение Москвы на Украину, но отказались присоединиться к западным санкциям. Многие сербы считают Россию дружественным государством и верят, что Запад незаслуженно оклеветал Москву.

«Украину сейчас освобождают от неонацистов, больше сказать нечего. Западная система вторглась на Украину, а русские, братья, её освобождают. Мы надеемся, что весь мир от неё освободится», — говорит охранник Никола Бабич.

«Не могу сказать, что происходящее на Украине меня радует. Мы в шоке... Братья убивают друг друга. Это трагедия, но это нужно было сделать. Зло достигло российских границ, и если бы не это, началась бы мировая война. Так что это лучше, чем ждать более крупного конфликта», — уверен электрик Марко Везмар.

После того как Москва начала военные действия на Украине, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сталкивается с давлением со стороны международного сообщества, но ЦИТАТА "сохранит национальную гордость".