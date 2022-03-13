Всплеск Covid-19 в Китае

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 1 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, это максимум за два года. Наибольшее число инфицированных выявлено в провинции Цзилинь. Власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За минувшие сутки зафиксировано 1 455 таких случаев.

В административном центре провинции Цзилинь городе Чанчунь объявлено о введении временного режима полной изоляции. Ограничено транспортное сообщение с Шанхаем, местных жителей призвали воздержаться от поездок в ближайшее время.