Американцы воюют в Россией на кулинарном фронте

С начала войны на Украине у украинского кафе в модном районе Вашингтона выстроились очереди. А в нескольких кварталах отсюда, в некогда популярном ресторане "Русский дом" с богатой историей, выбиты все окна, вырванны с корнем перила лестницы и оставленны таблички с надписями типа "Не ешьте в доме Путина". Владельцы не уверены, что смогут снова открыться.

Война идёт за океаном, а рестораны стали чем-то вроде кулинарного фронта, где американцы выражают свою поддержку Киеву, надеясь таким образом причинить немного боли Москве хотя бы таким образом.

Влада фон Шац, владелица ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке, рассказывает:

"Нам стали звонить, говорить, что мы нацисты и фашисты, что наш ресторан нужно сжечь. Но у меня часть семьи в России - а часть на Украине, так что это наша личная трагедия. Всезо за ночь мой бизнес упал на 60% из-за отмен. Забронировавшие столики люди аннулировали броню один за другим. Все мероприятия, которые должны были проходить в нашем ресторане, были отменены".

"Нам стали звонить, говорить, что мы нацисты и фашисты, что наш ресторан нужно сжечь. Но у меня часть семьи в России - а часть на Украине, так что это наша личная трагедия. Влада фон Шац владелица ресторана "Русский самовар в Нью-Йорке"

В таком же положении оказались и владельцы других ресторанов, хотя многие из них вовсе не поддерживают политику Кремля. Вся ирония заключается в том, что большинство владельцев российского бизнеса в США симпатизируют скорее Украине, пому что сами бежали из бывшего Советского Союза или постсоветской России.

"У нас есть бармены и другие сотрудники со всего мира - с Украины, например, из Польши, Казахстана, России, Армении. Владелец расторана - еврей. И мы все не поддерживаем эту войну. Это не русская война, это война Путина", - говорит Николай Винокуров, менеджер ресторана Russian Vodka Room в Нью-Йорке.

Владельцы кафе и пекарней D Light в районе Адамс-Морган - родом из Белой Церкви, города к югу от Киева, оказавшегося под обстрелом. Они, наоборот, выбиваются из сил из-за наплыва клиентов. Сначала здесь выдавали бесплатное печенье с украинским флагом всем делающим пожертвования, но затем прекратили, так как приходящих было слишком много.

Рестораны, специализирующиеся на русской кухне, стараются сделать видимой свою антивоенную позицию, а некоторые меняют названия. Так, "Русский дом" стал просто "Домом".