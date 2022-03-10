«Купить в последний раз»: россияне в условиях санкций из-за конфликта на Украине

В связи с конфликтом на Украине западные страны продолжают приостанавливать сотрудничество с Россией практически во всех сферах - от внешней политики до культуры и спорта. Одна за другой иностранные компании уходят с российского рынка или приостанавливают работу в стране в знак протеста против вторжения России на Украину.

«Ценности компании не позволяют игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине», - заявил, в частности, во вторник гендиректор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински.

Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания приостановила работу на территории России, закрыв все 850 ресторанов в стране.

Ситуация затронула и крупнейшие бренды одежды, торговые сети, автопром и некоторые топливные компании. Кто-то заявляет о полной, хоть и «временной» блокировке, кто-то еще сохраняет налаженный бизнес внутри России.

Во вторник, кроме McDonald's подобное решение приняли сеть кофеен Starbucks, компания Yum! Brands, управляющая сетями KFC и Pizza Hut на территории России, американская компания The Coca-Cola Company .

Закрытый магазин техники в Омске. Evgeniy Sofiychuk / AP

До этого о прекращении работы в России заявили финские компании Valio (молочная продукция) и Paulig (кофе). Компания Adidas до конца недели пообещала остановить продажи как онлайн, так и в розничных магазинах.

Еще 5 марта закрыл продажи своей продукции испанский ретейлер Inditex, который стоит за брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и многими другими.

«Это первый удар, его последствия мы сможем оценить только через две-три-четыре недели, когда у нас будет статистика о том сколько бизнесов закрылось. Мы находимся в самой ранней стадии развития конфликта и ситуации и поэтому все еще только впереди», - считает эксперт института Карнеги Андрей Мовчан.

«Люди обеднеют»

На прошлой неделе Петр и Марина Романовы, семейная пара петербургских преподавателей в последний раз посетили свой любимый магазин IKEA, а вчера, 8 марта они узнали о закрытии сети ресторанов быстрого питания McDonald's, куда часто ходили с ребенком.

«Нам очень жаль IKEA, мы все время там покупали мебель и прочее и для дома, и для дачи. Конечно, мы все будем скучать. По McDonald's будет скучать только наш сын, это не самая полезная еда», - сказала Euronews Марина Романова.

Последние дни работы IKEA в Санкт-Петербурге. Марина Шибалова / Euronews

Что касается ухода этих компаний, то 49-летняя преподаватель биологии считает, что «это их (компаний) решение и их ответственность». «А мы должны поддерживать нашу страну, даже если мы в чем-то и не согласны, сейчас нужно объединяться, если все против нас», - говорит она.

Но не все так лояльны. Наталья, репетитор, работает в одной из языковых школ, которые предлагают свои услуги онлайн. Теперь она опасается потерять учеников, у которых больше не будет возможности перечислять ей деньги из-за границы. Она также обеспокоена общей ситуацией с падением рубля и подорожанием товаров, которые уже начались.

«Система Paypal, по которой многие ученики мне перечисляли деньги за уроки больше не работает в России. А курс доллара и евро уже больше 100 рублей, естественно все дорожает, это не может не беспокоить, - говорит она. - Мои уроки - это мой хлеб, а если ситуация будет развиваться таким образом, то иностранный язык вообще будет не нужен российским ученикам».

Большой магазин «Ашан», занимающий большую часть первого этажа в ТЦ «Лето» в Петербурге сократился наполовину: часть площадей пуста, полки разобраны, многих товаров нет.

Магазин "Ашан" в Санкт-Петербурге. Марина Шибалова / Euronews

«Я слышала, вроде, «Ашан» остается, но вот смотрю, некоторых продуктов, которые раньше брала уже нет, наверно это санкции. - отметила покупательница Галина. - Мы, конечно, и не такое переживали, но хорошего мало, вряд ли жить станет лучше в ближайшее время».

«Зарплаты не вырастут. Вся импортная продукция станет намного дороже. Потихоньку курс доллара, несмотря на все ограничения, сползает. (...) Очень много людей потеряет работу из-за закрытия компаний, из-за отсутствия сырья для производства, из-за отсутствия спроса наконец, потому что люди обеднеют”, - сказал Euronews Андрей Мовчан.

«Как в последний раз»

«Очереди в Massimo Dutti в Атриуме (московский ТЦ). Купи трусы в последний раз», - пишет блогер Сталингулаг под снимком огромной очереди в магазин.

Блогерша с никнеймом patrick показала на своей странице в твиттере очередь в магазин Victoria’s Secret в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Судя по фотографии, она растянулась на несколько десятков метров, практически до центрального входа в торговый центр.

Огромные очереди наблюдаются и в других бутиках: россияне скупают «как в последний раз» товары уходящих из страны брендов.

Тюменский интернет-портал 72.RU публикует фотографии закрытых магазинов в самом крупном торговом центре города – «Кристалле». «Я одевалась в Zara. (...) Наверное, сейчас в шоурумы пойду. А вообще я работаю в «Красном&Белом» (сеть магазинов алкогольной продукции). Весь алкоголь взлетел в цене, причем даже российский. Мы сами в шоке», - возмущается жительница Тюмени.