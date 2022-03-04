«Я готов жить в палатке — лишь бы это была не Россия»

По оценкам ООН, Украину, где уже девятый день продолжаются военные действия, за это время покинули более миллиона человек. Но эмигрируют и жители России. После признания Москвой суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР и вторжения на Украину в тематических группах в Facebook типа «Пора валить» публикуются десятки сообщений в день. Самые частые вопросы: куда можно уехать быстро и что нужно брать с собой. Билеты в безвизовые Турцию, Армению, Грузию и ОАЭ за последнюю неделю подорожали в несколько раз. Euronews поговорил с россиянами, принявшими решение покинуть родину — иногда буквально за несколько часов. Имена героев изменены.

Оксана, 25 лет, уехала с мужем во Францию:

«Война застала нас в России. Мой муж — украинец, а я гражданка России. Мы приняли решение об отъезде не сразу, а через два-три дня, потому что никак не могли поверить в происходящее. Сначала хотелось решить все вопросы: где мы будем жить? на что? как выехать?

Жилье появилось буквально на следующее утро. Нам написал друг из Парижа и предложил пока пожить у него. Мы спросили: “А какое время мы можем у тебя пожить, чтобы никого не напрягать?“ Он ответил: “As long as you need“ (пер. "так долго, как вам нужно"). Мы согласились.

Дальше был вопрос: как уехать? Мы очень много путешествуем и знаем, как прокладывать маршрут с минимальными потерями. Но сейчас минимальных потерь, к сожалению, не вышло. Все билеты покупаются на ходу, и всё получается довольно дорого. Мы ехали из Волгограда через Петербург с большим количеством пересадок.

На границе у моего мужа были проблемы. Допрос сотрудником ФСБ в штатском. Ему задавали очень каверзные вопросы. Ко мне, как к россиянке, у них тоже были вопросы: почему, куда я еду и с какой целью. Я настаивала на своем: что еду к другу, что поездка была запланирована задолго до всей этой ситуации и что я не хочу её отменять.

Возвращаться в Россию? Мы не знаем когда и будем ли вообще. У меня удаленная работа в российском офисе, пока планирую оставаться на ней. Муж работы лишился. У нас были небольшие накопления, пока будем на них жить. Дальше посмотрим».

Илья, 35 лет, купил билеты в Грузию:

«Я родился в Москве и прожил здесь всю жизнь. Я айтишник, инженер, работаю удаленно с Америкой. Готовился уехать до пандемии, потом начался карантин и уехать не было возможности. Когда началась бомбежка Украины, я понял, что надо покидать эту страну и купил билеты в Грузию. Будем разворачиваться на новой земле. Родителей я тоже собираюсь вывозить из страны. Все российские реквизиты, электронная почта, телефоны — всё меняется на другую страну. Дело идет к тому, что будет оформляться ВНЖ. Я готов жить в палатке — лишь бы это была не Россия».

София, 19 лет, уехала с женихом в Турцию, собирается в Сербию:

«Мы уехали в Стамбул 2 марта 2022 года. Билеты купили в субботу (27 февраля) вечером, в воскресенье и понедельник собирали коробки. Решили пока не сдавать квартиру в Москве, заплатим еще за один месяц. Пока там живут наши друзья, но мы собрали все вещи и предполагаем, что, если мы всё-таки не вернемся в Россию, они смогут отправить их нашим родителям в другой российский город.

Я студентка, учусь на журналиста на втором курсе. Мы планировали, что я закончу обучение, а потом мы переедем в другую страну. Рассматривали Америку и Европу. Когда стало понятно, что всё абсолютно плохо... Мы задумались о том, чтобы купить билеты прямо в то же утро, когда наш замечательный президент сказал, что начинает «спецоперацию». Нам показалось, что это дикость. Мы обменяли валюту, сняли часть денег в банкомате и подумали, что нужно немножко понаблюдать за ситуацией. Наблюдали за ситуацией два дня и в субботу вечером решили купить билеты в Стамбул. Тогда они еще не стоили бешеных денег: один билет с багажом стоил 12 тыс. рублей в одну сторону.

Мы уже давно копили деньги на переезд в Америку, поэтому у нас были какие-то сбережения. Мы обменяли их на валюту, и сейчас они лежат наличкой. Мы понимали, что этих денег хватит на два-три месяца. К счастью, компания моего молодого человека оплатила все перелеты и возместит стоимость жилья. Мы сняли комнату на первые две недели и сейчас смотрим квартиры еще на месяц.

Планируем пока оставаться в Стамбуле, но хотели бы дальше перебраться в Сербию и уже оттуда строить планы на Америку. Мы сейчас в полной безопасности со всех сторон, что удивительно, и мы этому бесконечно рады».

Екатерина, 36 лет, уехала с семьей в Польшу:

«Я гражданка России, мой муж — гражданин Украины, у нас есть маленькая дочка. Ей год и три месяца. Сейчас мы находимся в Польше, в городе Щецин.

28 февраля мы выехали из Москвы в ночь на личном автомобиле. Днем решили, что нужно уезжать, ждать уже просто больше нечего. Часа за три-четыре собрали самые необходимые вещи, которые уместились в машину: одежда, игрушки ребенку, немного еды, документы, компьютеры. У нас с дочкой не было шенгенских виз, только заграничные паспорта, но муж заранее позвонил в пограничный пункт Эстонии, обрисовал им ситуацию. Нам сказали, чтобы мы приезжали и нас пустят — оформят какие-то документы на границе.

1 марта мы были на границе с Эстонией. На пограничном пункте в России нам при выезде задавали достаточно много вопросов. Сильно удивлялись тому, как мы собираемся попасть в Эстонию без действующих виз. Долго с кем-то созванивались, но в итоге на основании свидетельства о рождении и свидетельства о браке поставили нам печати о выезде. На эстонской стороне мы объяснили всю ситуацию. Нам дали заполнить анкеты для визы, сфотографировали нас. Мы провели там порядка четырех часов. За это время нам с дочкой оформили шенгенские визы на 15 дней.

Как планируем дальше строить жизнь? Мой муж — IT-специалист, работает тестировщиком программного обеспечения. Я финансист. Думаю, что мне придется переучиваться, но мы к этому готовы, готовы изучать язык, потому что у нас есть маленькая дочка. Наверное, всё делается ради её будущего, не хочется, чтобы она жила в «Северной Корее».

Самым страшным оказалось то, что большинство наших знакомых, друзей и родственников, к сожалению, поддерживают эту войну. Они смотрят российское телевидение и верят каждому слову.

Александр, 28 лет, уехал с женой в Турцию:

«Совершенно не поддерживаем данную политику и испытываем стыд за такие действия. Страшно уезжать, бросать кучу вещей, работу. Но перспектива оставаться ещё страшнее. Ну и не радует принцип: либо поддерживай, либо молчи. Иначе тюрьма.

Переезжать вообще думали, планировали, но позже и постепенно. Но обстоятельства такие шокирующие, что нужно бежать.

Хотели уехать в Европу. Там были много раз, и культура более близкая. Но не успели сделать визу жене. Приходится искать быстрые варианты. Самый подходящий —Турция, хотя образ жизни там отличается от нашего: другое питание, культура. Но выхода нет.

Билеты стоят очень дорого. Больше средней зарплаты в два раза. Мы нашли выход: купили тур с чартерным вылетом. Он вышел дешевле — $500. На первую неделю есть отель, который включен в тур. Далее, думаем, найдем Airbnb, либо через местных риелторов. И работу найдем, удаленную».