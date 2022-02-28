Россия отвечает на санкции стран Запада

В ответ на санкции Запада в связи со вторжением России на Украину президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Они предусматривают контроль над продажей валютной выручки экспортерами, запреты на валютное кредитование нерезидентов и на зачисление россиянами денег на зарубежные счета.

На заседании правительства Путин высказался о странах Запада.

Владимир Путин, президент России: "Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество — как я его назвал в своем выступлении, — это „империя лжи“, — пытается реализовать в отношении нашей страны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции Запада "тяжелыми" и "проблемными", но при этом он заявил: "Россия обладает необходимым потенциалом, для компенсирования ущерба. В Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям. Сам факт введения санкции против главы государства это не менее абсурдно, и весьма недальновидно".

Санкции мощно ударили по рублю. По итогам торгов на Московской бирже, курс доллара вырос на 14%, до 94,6 руб. евро - на 13,66%, до 106 руб. В Париже заявили о немедленных последствиях санкций в отношении Центрального банка РФ.

Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: "В воскресенье вечером были заморожены все активы российского Центрального банка. Это очень большие суммы, исчисляемые десятками миллиардов евро, которые значительно уменьшают валютные резервы российского Центрального банка и его способность финансировать российскую торговлю в иностранной валюте. Немедленные последствия этого решения для российского Центрального банка уже видны в России; в отношении рубля, процентных ставок и российского финансового рынка".

После нового заседания Совета безопасности Франции, Брюно Ле Мэр заявил, что Париж готов к расширению уже принятых ЕС персональных санкций и замораживанию активов большого числа представителей российской элиты, из-за их связи с властями РФ.