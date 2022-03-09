Война на Украине: что мы знаем о российском символе Z

За считанные дни символ Z появился на российской военной технике, частных автомобилях, футболках и толстовках, и даже на форме гимнаста Ивана Куляка, завоевавшего бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Дохе.

Символом Z россияне выражают поддержку президенту Владимиру Путину и российскому вторжению на Украину. Знак даже появился в некоторых официальных документах: так, глава Кемеровской области сообщил, что отныне официальное название региона - КуZбасс.

Что означает символ Z?

"На данный момент не ясно, что он значит, но понятно, как его используют, - считает профессор Дублинского городского университета, специализирующийся на постсоветской политике, Дунука О'Бьюкон. - Некоторые считают, что Z - это "За победу", другие думают, что это может быть Zапад".

На российскую военную технику, направляющуюся на запад, по многим фотографическим свидетельствам, действительно нанесена буква Z. На некоторых снимках видны другие буквы латинского алфавита, например, V и O. Некоторые военные эксперты полагают, что российская армия таким образом пытается отличить свою технику от украинской.

Одна из популярных теорий среди пользователей рунета гласит, что буквы Z, V и O могут означать "Володимир Олександрович Зеленский" - украинское написание имени, фамилии и отчества украинского президента.

В официальных аккаунтах Министерства обороны России Z описывается как "Zа победу", "Zа Мир", "Zа Правду" и "Zа Россию".

Подъем националистических настроений

С появлением знака Z, который часто раскрашивается в цвета "георгиевской ленточки", в сети появились ролики, призывающие сплотиться вокруг государственной власти и бороться с инакомыслием.

Так, в одном из популярных видеоклипов трое молодых людей в черных толстовках с хештегом "Своих не бросаем" и логотипом Z стоят перед небольшой толпой людей, размахивающих российскими флагами.

"Неужели вы думаете, что мы, потомки людей, которые годами умирали от голода, но били фашистов и держали фронт, продадим свою Родину за доллары и айфоны?" - говорит один из них, ссылаясь на блокаду Ленинграда.

"Задача наших военных сейчас - насмерть затянуть петлю на шее нацизма, прекратить, наконец, восьмилетнюю войну и ужас на Донбассе, защитить наших людей, которые вынуждены бороться за право свободно говорить на родном языке", - продолжает второй.

"А наша задача - защитить улицы российских городов от предателей и провокаторов, - перехватывает третий, намекая на граждан, выступающих против войны. - Работайте, братья! За Россию! За президента!"

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в первые дни войны, 68% россиян поддерживают "специальную операцию" российской армии. Эксперты отмечают, что после вторжения России на Украину и с усилением агитации и блокировкой многих независимых СМИ в стране начался подъем не только патриотических чувств, но и националистичесих настроений.

"Российские националисты долгое время критиковали государство за бездействие и слабость по отношению к Западу, недостаточно активную позицию и отсутствие инициативы в вопросе защиты русских", - считает политолог Финского института международных отношений Григорий Нижников.

"Для националистических групп это благоприятный момент, поскольку российское государство приступило к реализации новой имперской политики", - добавил он.

Символ Z - это пиар?

Нижников считает, что символ был придуман недавно, возможно, как часть психологической войны. Причем, специалисты выбирали знак, который легко считывается как в России, так и на Западе. "Не стоит удивляться, что в Кремле есть пиарщики, которые заранее все продумали. Им нужен символ победы для этой акции на Украине, - объясняет он. - Эти маркетологи, вероятно, посчитали, что чем проще будет символ, тем легче его распространить".

Так, телерадиокомпания RT начала продавать товары со знаком Z. По соцсетям разошлась фотография жительницы Донецка с ногтями, на которые нанесена эта латинская буква. В Барнауле провластный символ появился на снегу. Во многих российских регионах прошли флешмобы с использованием Z.

Профессор Дунука О'Бьюкон считает, что знак Z используется для мобилизации россиян: "Я бы сказал, что на людей оказывают давление, чтобы они демонстрировали поддержку в России с помощью этого символа".