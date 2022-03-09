Скончался первый в истории человек с пересаженным сердцем свиньи

В США скончался Дэвид Беннет — первый в истории человек, которому пересадили сердце свиньи. С органом генно-модифицированного животного он прожил два месяца.

Врачи не конкретизирую причину смерти, уточняя лишь, что ухудшение началось на прошлой неделе.

Роберт Монтгомери, хирург-трансплантолог:

"Мы всё же остаёмся оптимистами и надеемся, что ксенотрансплантация сможет решить проблему нехватки органов, ведь каждый год [в США] около 6 тысяч человек умирают, так и не дождавшись пересадки".

Беннет страдал от очень тяжёлого заболевания, и несколько крупных медицинских центров отказали ему в пересадке сердца, поскольку не видели возможностей улучшения состояния. Поэтому ксенотрансплантация была для него последим шансом.