Бразильский пациент: "Я чувствовал стук двух сердец. Оба бились в моей груди"

Медицина не стоит на месте и творит чудеса. В этом на своем опыте убедился бразилец Линкольн Пайва. Мужчина страдал от застойной сердечной недостаточности. Классическая операция по пересадке сердца из-за имевшейся у пациента легочной гипертензии была невозможна. Линкольну оставалось жить несколько месяцев. Врачи предложили альтернативу - трансплантацию сердца донора с последующим (через несколько месяцев) удалением больного органа.

Линкольн Пайва, пациент: "Я помню, как посмотрел на свое тело, увидел на груди шрам. Сразу и не понял, что у меня два сердца. Я почувствовал что-то довольно странное - два сердцебиения, и подумал: у меня, что два сердца? Я жив? Где я? Я чувствовал стук двух разных сердец. И оба бились в моей груди".

Методика операции проведенной Линкольну, разработана в больнице в Сан-Паулу и основана на уже существующей гетеротопической трансплантации сердца. В данном варианте во время хирургического вмешательства механический насос заставляет кровь циркулировать по телу, в то время как врачи занимаются пересадкой органа. Однако пациентам с легочной гипертензией, как у Линкольна, такая операция противопоказана.

По словам бразильских врачей, случай с Линкольном дает надежду и другим пациентам шанс на вторую жизнь. Сам Линкольн все еще восстанавливается. Врачи отмечают положительную динамику процесса.