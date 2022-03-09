Мариуполь: удар по роддому

Не менее 17 человек, по украинским данным, пострадали в результате удара по медицинскому комплексу в Мариуполе. Там располагались детская больница и роддом. Местные власти сообщают, что число раненых ещё будет уточняться.

Мариуполь сейчас остаётся в блокаде. В городе, по сообщениям украинских СМИ, не осталось элементарных бытовых удобств, кварталы непрерывно подвергаются обстрелам.

Президент Украины Владимир Зеленский в "твиттере" назвал произошедшее "зверством" и вновь потребовал от Запада ввести над Украиной бесполётную зону, упрекнув западных лидеров в "потере гуманности".

Премьер-министр Великобритании, который накануне среди прочих слушал дистанционное выступление Зеленского в британском парламенте, заявил, что Лондон окажет Украине помощь в "защите от воздушных ударов" и сделает всё возможное для "привлечения Путина к ответственности за ужасающие преступления".

Официальные российские источники не комментируют произошедшее. В Москве заявляют, что эвакуация мирных жителей срывается по вине Киева, который ведёт обстрелы гуманитарных коридоров, а также размещает артиллерию в густонаселённых кварталах.