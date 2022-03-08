США отказались от российской нефти

Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российских нефти и газа. Президент США назвал это ударом "по главной артерии российской экономики". Он подчеркнул, что готов на такой шаг, даже несмотря на то, что это нанесёт определённый удар и по самим США, главным образом косвенный, поскольку прямая зависимость страны от российского импорта весьма невелика.

Байден отметил, что ведёт переговоры об аналогичных мерах и с Европой, которая зависит от сырья из России гораздо сильнее США.

В Лондоне уже объявили, что полностью заменят российские энергоносители до конца этого года; в Великобритании они покрывают около 8% спроса, и несколько месяцев правительство считает вполне достаточным сроком на поиск альтернатив. В Германии несколько дней назад также сообщили, что постепенно отказываются от газа и угля.

В свою очередь, в российском руководстве ранее заявляли, что могут ответить на глобальные санкции полным прекращением поставок по "Северному потоку–1". Отказ других стран от российских нефти и газа, по мнению Москвы, может привести к росту цен выше 300 долларов за баррель.