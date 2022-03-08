8 марта с цветами украинского флага

В Париже в Международный женский день тысячи активистов протестовали против гендерного неравенства, секисзма и насилия. Действующего президента Эммануэля Макрона они обвиняли в том, что его правление — "пять потерянных лет" для дела борьбы с неравенством.

Но во многих городах Европы и мира на манифестациях в честь 8-го марта — не только традиционные лозунги, но и украинские флаги. В Брюсселе десятки украинок пришли к зданию Еврокомиссии.

В Румынии украинских беженок встречали цветами. Большинство пересекающих границу — именно женщины, поскольку власти Украины запретили мужчинам от 18 до 60 покидать страну.

"Лучший подарок для каждой женщины — окончание войны. У меня есть обещание вернуться домой", — говорит одна из бежавших от войны.

В Санкт-Петербурге женщины приносят подаренные им цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших на Украине — как мирных жителях, так и солдатах:

"Мы скорбим о тех, кто погиб, о мирных жителях прежде всего, но и о солдатах обеих сторон. В честь них мы приносим те цветы, которые нам дарили наши мужчины в честь 8 марта".

В России антивоенные акции не прекращаются, несмотря на жёсткое противодействие силовых структур. Восьмое марта не стало исключением: по данным портала "ОВД-Инфо", который признан в России иноагентом, в 11 городах задержаны более 95 человек.