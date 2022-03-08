8-го марта украинские женщины бегут от военных действий на родине

Международный женский день сегодня для многих жительниц Украины — это бегство от военных действий в поисках безопасности. Страну покидают в основном женщины и дети. Украинкам придется приспосабливаться к новым условиям прежде, чем появится возможность вернуться домой.

Наталья приехала из Донецка: "Что сказать? Я в каком-то страшном сне, который не заканчивается, он продолжается.И если бы не моя дочь, то мне казалось бы, что я просто нахожусь в какой-то абстракции. Я не могу еще прийти в себя. Мы бросили все, родных, друзей, ради чего жили, все осталось".

"Я хотела бы пожелать женщинам оставаться сильными, крепкими, держать голову холодной, здраво смыслить, оценивать ситуацию. лучше спасти свою жизнь и какое-то время пересидеть. Украинские женщины — самые сильные духом. Все будет хорошо. Мы в это верим", — говорит Катарина из Бахмута в Донецкой области.

Польша, Молдавия, Румыния —женщины бегут в эти страны, сопровождают детей и пожилых людей и берут на на себя тяжелую ответственность за их жизни.

"Бежать с маленьким ребенком на руках от семьи, от мужа, от сестры и родителей — это очень тяжело, быть одной без поддержки, и моя семья в Киеве до сих пор живет в условиях войны", — говорит Ирина из Киева.

"В этом году я про 8-е марта даже не думаю.. Все, что происходит сегодня — это ужасно", — плачет Алина из Мелитополя.