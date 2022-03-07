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Вторжение России на Украину, день 12-й: Онлайн трансляция

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Украинские военнослужащиена дороге Стоянка-Киев, 6 марта 2022 г.
Украинские военнослужащиена дороге Стоянка-Киев, 6 марта 2022 г.   -   Авторское право  ARIS MESSINIS/AFP or licensors

Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя.

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине уточнили, что решение принято, "учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Путину".

Российские войска "сосредоточились на окружении Киева, Харькова, Чернигова (север), Сум (северо-восток) и Николаева (юг)", - говорится в заявлении украинского Генштаба.

В ночь на понедельник интенсивным обстрелам подвергся Харьков, сообщил корреспондент AFP. Разрушен спортивный комплекс местного университета и гражданские здания.

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Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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AFP or licensors/AFP or licensors
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Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors
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SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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Marienko Andrew/
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DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors
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VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI
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VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI
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VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors
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GENYA SAVILOV/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP
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GENYA SAVILOV/AFP or licensors
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Pavel Dorogoy/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Andriy Andriyenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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AP Photo
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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Mykola Tys/Mykola TYS
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Valdemar Gorlushko/UNIAN
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
12
Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
12
Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
12
Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
12
Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Czarek Sokolowski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Petr David Josek/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
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Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
12
Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Vadim Zamirovsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Paul Ursachi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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ARIS MESSINIS/AFP or licensors
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SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors
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HANDOUT/AFP
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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DANIEL LEAL/AFP or licensors
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Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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SERGEY BOBOK/AFP or licensors
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Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Противовоздушные сирены прозвучали на рассвете в понедельник в Киеве, Чернигове, Николаеве и Виннице (200 км к юго-западу от Киева), сообщают украинские СМИ.

Добровольцы готовы разрушить последний мост, связывающий украинскую столицу с западными окраинами, чтобы остановить продвижение российских танков.

Во второй половине дня понедельника ожидается проведение третьего раунда переговоров между представителями России и Украины. Член киевской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что встреча, как и в предыдущий раз, состоится на польско-белорусской границе.

Евроньюс продолжает вести тектовую трансляцию:

09:59
9 человек погибли в ходе бомбардировок аэропорта Винницы (AFP со ссылкой на спасательные службы)
09:56
09:54
Российские вооруженные силы за время конфликта уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил также журналистам официальный представитель Минобороны РФ. "Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций", - уточнил Конашенков. По его словам, также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия 
полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.
 
09:48
Войска самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик установили контроль над 10 населенными пунктами.
"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты: Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило 6 километров. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное", - сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
    
09:36
В понедельник на фоне российского вторжения на Украину продолжился рост цен на металлы: алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) впервые преодолел барьер в $4 000 за тонну. Незадолго до 8.00 GMT медь торговалась по цене $10 777 за тонну, достигнув несколькими часами ранее исторического максимума в $10 845.
Никель, не достигнув своих последних максимумов с 2007 года, подорожал более чем на 25%, до 36 800 долларов.
Ситуация в Украине также привела к тому, что золото, являющееся безопасным активом, взлетело выше 2000 долларов за унцию в понедельник утром, достигнув самого высокого уровня с сентября 2020 года, отмечают эксперты.
09:17

Новая Зеландия запретила въезд в страну более, чем сотне российских политиков бизнесменов и их родственников. Об этом сообщает Медуза (признана в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента) со ссылкой на сайт новозеландского министерства иностранных дел и торговли.

В санкционный список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее персональные санкции против президента России и его окружения ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония.

08:57
Китай эвакуировал "большинство" из 6 000 своих граждан с Украины, сообщило в понедельник посольство КНР в Киеве.
Ранее Пекин проигнорировал предупреждения американской разведки о неизбежном нападении России, но перед лицом стремительного ухудшения ситуации дипмиссия приняла решение об автомобильнлй перевозке в Румынию с последующим вылетом в Китай (AFP)
08:39
Украинские беженцы на пограничном пункте в селе Медыка, Польша, 7 марта 2022 года (AP Photo/Markus Schreiber)
08:35
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва Ярославского, Казанского и Ленинградского железнодорожных вокзалов в Москве, а также станции метро "Комсомольская", сообщил источник в экстренных службах. На место выехали кинологи, проводится проверка. Информация об эвакуации не поступала. Вокзалы и станция метро работают в штатном режиме.
 
08:32
КНР будет играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерена прилагать для этого активные усилия; китайское общество Красного Креста в ближайшее время предоставит Украине гуманитарную помощь. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ван И на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.