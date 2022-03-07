Вторжение России на Украину, день 12-й: Онлайн трансляция

Вторжение России на Украину, день 12-й: Онлайн трансляцияКомментарии
Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя.
В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине уточнили, что решение принято, "учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Путину".
Российские войска "сосредоточились на окружении Киева, Харькова, Чернигова (север), Сум (северо-восток) и Николаева (юг)", - говорится в заявлении украинского Генштаба.
В ночь на понедельник интенсивным обстрелам подвергся Харьков, сообщил корреспондент AFP. Разрушен спортивный комплекс местного университета и гражданские здания.
Противовоздушные сирены прозвучали на рассвете в понедельник в Киеве, Чернигове, Николаеве и Виннице (200 км к юго-западу от Киева), сообщают украинские СМИ.
Добровольцы готовы разрушить последний мост, связывающий украинскую столицу с западными окраинами, чтобы остановить продвижение российских танков.
Во второй половине дня понедельника ожидается проведение третьего раунда переговоров между представителями России и Украины. Член киевской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что встреча, как и в предыдущий раз, состоится на польско-белорусской границе.
Евроньюс продолжает вести тектовую трансляцию:
freedom— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 6, 2022
dignity
respect
human rights
rule of law
solidarity
self-organization
social responsibility
equality
freedom of speech
peaceful protest
transparency
accountability
religious freedom
multiculturalism
international law
*shortlist of what we stand for#StandWithUkraine
полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.
Ситуация в Украине также привела к тому, что золото, являющееся безопасным активом, взлетело выше 2000 долларов за унцию в понедельник утром, достигнув самого высокого уровня с сентября 2020 года, отмечают эксперты.
Новая Зеландия запретила въезд в страну более, чем сотне российских политиков бизнесменов и их родственников. Об этом сообщает Медуза (признана в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента) со ссылкой на сайт новозеландского министерства иностранных дел и торговли.
В санкционный список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ранее персональные санкции против президента России и его окружения ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония.
Ранее Пекин проигнорировал предупреждения американской разведки о неизбежном нападении России, но перед лицом стремительного ухудшения ситуации дипмиссия приняла решение об автомобильнлй перевозке в Румынию с последующим вылетом в Китай (AFP)