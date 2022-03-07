Вторжение России на Украину, день 12-й: Онлайн трансляция

Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя.

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине уточнили, что решение принято, "учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Путину".

Российские войска "сосредоточились на окружении Киева, Харькова, Чернигова (север), Сум (северо-восток) и Николаева (юг)", - говорится в заявлении украинского Генштаба.

В ночь на понедельник интенсивным обстрелам подвергся Харьков, сообщил корреспондент AFP. Разрушен спортивный комплекс местного университета и гражданские здания.

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Противовоздушные сирены прозвучали на рассвете в понедельник в Киеве, Чернигове, Николаеве и Виннице (200 км к юго-западу от Киева), сообщают украинские СМИ.

Добровольцы готовы разрушить последний мост, связывающий украинскую столицу с западными окраинами, чтобы остановить продвижение российских танков.

Во второй половине дня понедельника ожидается проведение третьего раунда переговоров между представителями России и Украины. Член киевской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что встреча, как и в предыдущий раз, состоится на польско-белорусской границе.

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