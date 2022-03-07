Россия отказалась участвовать в слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН

Российская сторона отказалась участвовать в слушаниях Международного суда ООН в Гааге по иску Киева к Москве.

Согласно позиции истца, российские власти злоупотребили конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году, вторгнувшись на украинскую территорию.

Несмотря на отсутствие ответчика, суд решил продолжить разбирательство и передал слово представителю Украины Антону Кориневичу. Он требует ввести против России временные меры до вынесения решения суда.

Поводом к войне, как он сказал, была защита людей от геноцида. Это чудовищная ложь. Путин врет, а украинцы, наши граждане, умирают. Россия подпадает под вашу юрисдикцию в соответствии с Конвенцией о геноциде. Теперь она злоупотребляет и нарушает эту конвенцию, чтобы убивать украинцев и разрушать Украину. Россию нужно остановить, и суд должен сыграть свою роль в том, чтобы остановить ее Антон Кориневич представитель Украины в Международном суде ООН

По мнению экспертов, даже если Международный суд ООН потребует от Москвы остановить военные действия, в случае неповиновения Москвы, дело будет передано в Совбез ООН, где у России есть право вето. Слово российской стороне должно было быть предоставлено 8 марта.