Россия отказалась участвовать в слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН

Россия отказалась участвовать в слушаниях по иску Украины в Международном суде ООНКомментарии
Euronews
Российская сторона отказалась участвовать в слушаниях Международного суда ООН в Гааге по иску Киева к Москве.
Согласно позиции истца, российские власти злоупотребили конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году, вторгнувшись на украинскую территорию.
Несмотря на отсутствие ответчика, суд решил продолжить разбирательство и передал слово представителю Украины Антону Кориневичу. Он требует ввести против России временные меры до вынесения решения суда.
По мнению экспертов, даже если Международный суд ООН потребует от Москвы остановить военные действия, в случае неповиновения Москвы, дело будет передано в Совбез ООН, где у России есть право вето. Слово российской стороне должно было быть предоставлено 8 марта.