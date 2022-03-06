Бесполётной зоны не будет, но поддержка увеличится

Североатлантический альянс не планирует установление бесполётной зоны над Украиной. Но союзники рассматривают возможность усиления оборонных способностей страны.

В субботу Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретились на пограничном переходе, через который в Польшу в поисках безопасности бегут в основном женщины и дети.

"В последние дни мы провели ряд встреч с НАТО, с ЕС, со странами, которые не входят в G7, и мы видим,что поддержка не только продолжится — это поддержка в вопросах безопасности, гуманитарная и экономическая помощь -- поддержка увеличится", — заявил Энтони Блинкен

"Надеюсь, что народ Украины сможет увидеть, что это открытое проявление того, что у нас есть друзья которые в прямом смысле стоят рядом с нами", — сказал Дмитрий Кулеба.

По словам президента России Владимир Путин, реализация требования по созданию бесполётной зоны сопряжена с катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. С таким предупреждением он выступил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только на территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы нашим военнослужащим. Мы в ту же секунду будем рассматривать их как участников военных конфликтов, и уже все равно, членами каких организаций они являются", — заявил Владимир Путин.

Вашингтон и Варшава обсуждают возможность передачи Украине советских самолётов (истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25_, которые стоят на вооружении Польши. В обмен Соединённые Штаты могут предоставить американские истребители F-16. Факт переговоров подтвердили в Белом Дом

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