Одиннадцатый день войны на Украине | Онлайн

После сорванного в субботу гуманитарного перемирия в Мариуполе и Волновахи местные администрации заявляют о намерении всё же начать эвакуацию. В горсовете Мариуполя сообщили, что идут переговоры о введении "режима тишины".

Тем временем всё больше международных компаний отказываются от работы в России. В ночь на воскресенье по московскому времени о сворачивании всех операций в стране объявили платёжные системы Visa и Mastercard.

Мы ведём текстовую трансляцию одиннадцатого дня российского вторжения на Украину.

11:09 Украинский оператор АЭС "Энергоатом" сообщает, что все атомные электростанции Украины работают стабильно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах нормы. 11:07 Более 600 человек задержаны в ходе антивоенных акций в российских городах. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-инфо". который российское власти называют "иностранным агентом". Всего с 24 февраля правозащитники зарегистрировали около 9 тысяч задержаний при разгоне антивоенных протестов в России. 10:44 Более 1,5 млн беженцев покинули Украину за десять дней войны, — сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он называет этот кризис самым быстрорастущим в Европе со Времён второй мировой. 09:32 Госовет Мариуполя анонсировал возобновление эвакуации мирного населения с полудня по местному времени (13 часов мск). 09:30 Российский Центробанк ужесточает ограничения на переводы средств за рубеж физическими лицами - резидентами: не более 5 тыс. долларов в месяц, — сообщает ТАСС. 08:57 Министерство обороны России заявляет об уничтожении более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины и о захвате 11 населённых пунктов. Генштаб Украины заявляет, что потери России в войне превысили 11 тыс. человек. Украинские военные утверждают, что сбили 44 самолёта и 48 вертолётов, подорвали или захватили 285 танков и около тысячи бронемашин. 08:53 Противники войны на Украине выходят сегодня на акции протеста в России. Во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске задержаны десятки людей. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", который российские власти называют "иностранным агентом". 08:48 Вашингтон и Варшава обсуждают возможность передачи Украине советских самолётов, которые стоят на вооружении Польши. В обмен Соединённые Штаты могут предоставить американские истребители F-16. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в государственных структурах. Факт переговоров подтвердили в Белом Доме.

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