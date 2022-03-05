Переправа через реку Ирпень

5 марта российские войска обстреляли железную дорогу в направлении Ирпеня в Киевской области, где шла эвакуация граждан. По данным "Укрзалызныци", с рельс сошли два пустых вагона эвакуационного рейса в составе 5-вагонного поезда. В локальном телеграмм-канале города всех ожидавших эвакуации, попросили пересесть в автобусы для отправки в Киев.
Люди пытаются пересечь мост через реку Ирпень в 20 километрах от центра Киева, взорванный ранее ВСУ, чтобы не пустить в столицу российскую военную технику.
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