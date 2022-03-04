Радиостанции Европы призвали к миру на Украине

В эту пятницу в 7.45 по гринвичскому времени в радиоэфире 25 стран ЕС прозвучал призыв "дать миру шанс" и положить конец войне на Украине.

К инициативе Европейского вещательного союза (EBU) передать песню Джона Леннона присоединились 150 общественных радиостанций Европы. "Перед лицом ужасов войны на Украине мы должны проявить солидарность, человечность, выразить нашу поддержку", - пояснила Патриция Шлезингер, директор берлинской региональной радиостанции RBB, выступившая координатором акции.

Выступление против войны во Вьетнаме, песня Give Peace a Chance была записана группой Plastic Ono Band в 1969 году в Монреале, во время постельной акции протеста Джона Леннона и Йоко Оно в отеле Queen Elizabeth.

Основанный в 1950 году в Женеве, Европейский вещательный союза (EBU) - крупнейшее в мире объединение государственных теле- и радиовещательных компаний, в него входят 113 членов из 56 стран. Российская ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из EBU в минувшую субботу из-за «политизированности» организации и исключения России из конкурса «Евровидение».