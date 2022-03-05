Путин пока не собирается вводить в России военное положение

Путин пока не собирается вводить в России военное положениеКомментарии
На фоне продолжающихся военных действий на Украине президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами авиакомпании "Аэрофлот" в преддверии Международного женского дня и высказался о будущем отросли в условиях санкций, переговорном процессе с Украиной и перспективе введения в стране военного положения.
Ранее в субботу сообщалось о том, что Россия и Украина согласовали установление режима тишины и открытие гуманитарных коридоров в районе Мариуполя, однако при взаимном обвинении сторон эвакуация мирных жителей украинского Приазовья так и не состоялась.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в польском городе Жешув с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Администрация Джо Байдена обещает выделить 2,75 млпд. долларов для обеспечения приёма украинских беженцев в Польше и соседних странах.
Польша уже приняла более 787 тысяч украинских беженцев, что представляет почти половину от числа всех уехавших с начала конфликта украинцев.
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