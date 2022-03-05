Путин пока не собирается вводить в России военное положение

На фоне продолжающихся военных действий на Украине президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами авиакомпании "Аэрофлот" в преддверии Международного женского дня и высказался о будущем отросли в условиях санкций, переговорном процессе с Украиной и перспективе введения в стране военного положения.

Теперь по поводу военного положения: повторяю ещё раз, оно вводится в случае внешней агрессии, военной угрозы. Надеюсь, такого не произойдёт несмотря на безответственные заявления некоторых должностных лиц. Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств, но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Владимир Путин Президент России

Ранее в субботу сообщалось о том, что Россия и Украина согласовали установление режима тишины и открытие гуманитарных коридоров в районе Мариуполя, однако при взаимном обвинении сторон эвакуация мирных жителей украинского Приазовья так и не состоялась.

Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы данная договоренность заработала. Это одна из главных задач на сегодняшний день. Посмотрим, можно ли продвигаться дальше в переговорном процессе." Владимир Зеленский Президент Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в польском городе Жешув с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Администрация Джо Байдена обещает выделить 2,75 млпд. долларов для обеспечения приёма украинских беженцев в Польше и соседних странах.

Блинкен выразил Польше свою "признательность за солидарность и помощь, оказанную Украине перед лицом российской агрессии".

Польша уже приняла более 787 тысяч украинских беженцев, что представляет почти половину от числа всех уехавших с начала конфликта украинцев.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.