Война на Украине: день десятый | Прямая текстовая трансляция

На десятый день вторжения на Украину российское министерство обороны объявило "режим тишины" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.

Москва вновь обвиняет украинскую армию и добровольцев в провокациях и использовании гражданского населения в качестве "живого щита". Киев заявляет о военных преступлениях со стороны войск агрессора.

Мы ведём текстовую трансляцию основных событий этого дня военной кампании на Украине.