Война на Украине: день десятый | Прямая текстовая трансляция

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Война на Украине: день десятый | Прямая текстовая трансляцияКомментарии
Euronews
Авторское право AP Photo/Markus Schreiber-
На десятый день вторжения на Украину российское министерство обороны объявило "режим тишины" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.
Москва вновь обвиняет украинскую армию и добровольцев в провокациях и использовании гражданского населения в качестве "живого щита". Киев заявляет о военных преступлениях со стороны войск агрессора.
Мы ведём текстовую трансляцию основных событий этого дня военной кампании на Украине.
12:36
Министерство обороны России отвергает обвинения в продолжении обстрелов Мариуполя. Россия выполнила все условия украинской стороны по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе, — передаёт ТАСС позицию Москвы.
12:16
Росавиация рекомендует приостановить рейсы за рубеж с 6 марта и из-за рубежа с 8 марта с использованием самолётов, которые арендованы у зарубежных компаний. В агентстве объясняют это возросшими рисками задержания авиатехники из-за санкций даже в тех странах, которые не присоединились к международным мерам против России.
12:14
Норвегия сокращает до минимума дипломатические контакты с Россией - МИД
12:13
Великобритания рекомендует своим подданным покинуть Россию, используя остающиеся коммерческие маршруты.
12:12
Министерство обороны России с утра заявило об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Москва обещала прекратить огонь. Горсовет Мариуполя, между тем, сообщает о переносе эвакуации из-за продолжающегося обстрела города: "российская сторона не придерживается режима тишины".