Тысячи людей вышли на акции протеста против войны на Украине

«Херсон — это Украина!» С таким лозунгом местные жители с желто-голубыми флагами в руках вышли на митинг против российского вторжения. 2 марта Херсон стал первым украинским городом, который российские войска взяли под контроль.

Свою поддержку Украине выразили также несколько тысяч демонстрантов в Париже и несколько сотен — в Лиссабоне. В столице Португалии активисты выстроились в цепь, соединившую посольства стран-членов Совбеза ООН, и призвали Москву прекратить военные действия.

«Я здесь из солидарности и потому, что происходящее меня очень расстраивает. Я прошла через похожее, когда мне пришлось уехать из Анголы, так что я хорошо понимаю, в какой ситуации оказались эти украинские женщины и дети. Поэтому я здесь», — говорит пенсионерка Мария Жоао.

Тысячи протестующих против боевых действий на Украине вышли также на Трафальгарскую площадь в Лондоне. Активисты скандировали лозунги «Поддержите Украину» и «Защитите небо Украины».

А в Риме по улицам прошел «кортеж мира», состоящий из нескольких тысяч человек.

Между тем швейцарские демонстранты вышли на шествие в Цюрихе. Они потребовали немедленного прекращения огня, дипломатических переговоров и выхода российских войск с Украины. Организаторы митинга заявили, что вторжению на Украину не существует оправданий ни в международном, ни в гуманитарном праве.

«Остановите войну, спасите жизни», кричали сотни людей в центре столице Японии Токио. Некоторые держали в руках портреты президента России с надписью «Остановите Путина».