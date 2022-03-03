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США

Спецкомитет: "Команда Трампа могла участвовать в преступном сговоре"

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Спецкомитет: "Команда Трампа могла участвовать в преступном сговоре"
Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Экс-президент США Дональд Трамп и его соратники могли участвовать в преступном сговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года: к такому выводу пришёл спецкомитет Палаты представителей, который расследует обстоятельства "штурма Капитолия" в январе 2021-го. Там заявили, что команда Трампа распространяла ложную информацию и давила на власти штатов.

Имеющиеся у комитета доказательства, как сообщается, отправлены в суд. Сам Трамп также неоднократно пытался оспорить результаты выборов в судах.