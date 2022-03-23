Военные потери России и Украины в войне

В Севастополе прошли похороны замкомандующего Черноморским флотом ВМФ России, капитана 1-го ранга Андрея Палия - одного из самых высокопоставленных российских военных, погибших на Украине. По одной из версий, Палий был убит под Мариуполем снайпером, по другой - скончался от осколочного ранения.

На 28-ой день войны точноечисло погибших на Украинероссийских военных неизвестно. В первый и единственный раз министерство обороны РФ отчиталось о потерях 2 марта: на тот момент, по данным ведомства, погибли 498 солдат.

С тех пор новых сообщений о потерях от российского минобороны не поступало. Не приводит никаких цифр и оборонное ведомство Украины. Вместо этого стороны говорят о значительных потерях друг друга. В Киеве утверждают, что в ходе боёв убиты более 15 тысяч российских военных - в Москве говорят о тысячах погибших с украинской стороны.