«Железный занавес»: больше нет авиасообщения между Европой и Россией, тысячи людей не могут улететь

Во вторник утром в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, похоже, нет ни одного иностранца. Никто не прилетает и не улетает за границу. На табло единственный рейс в Хельсинки в 15.15 - отменен, также как и ряд рейсов южного направления - в Ростов-на-Дону, Анапу, Симферополь.

Люди с чемоданами стоят у стойки регистрации на внутренний рейс в Иркутск. «Я не знаю, правильно или нет закрыли авиасообщение, я не разбираюсь в политике. Я знаю только, что это принесет проблемы простым людям и уже принесло. Как это ни печально, похоже, нас ждет “железный занавес", - сказал Euronews пассажир Антон.

В ответ на военную операцию России на Украине Евросоюз с 28 февраля официально запретил самолетам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. 2 марта к ЕС присоединились США.

Москва ответила зеркальной мерой. Теперь авиаперевозчики из 36 стран могут выполнять полет над Россией только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Тысячи россиян, проживающих за рубежом, оказались лишены возможности вернуться домой.

Олег Ярославцев живет во Франции. Недавно он приехал навестить семью в Барнауле, и теперь не может вернуться в Европу. «Я сейчас у мамы в гостях в Барнауле. 6-го (марта) должен был вернуться, но вот теперь не знаю, как это сделать», - рассказал молодой человек Euronews.

Другой россиянин с ВНЖ в Европе Игорь Кезля не смог в понедельник вечером улететь в Берлин. «Испытал на себе новые европейские санкции, - делится он в соцсети «Вконтакте». - Я успешно прошел регистрацию на рейс, посетил «дьюти фри», выпил пивка и обнаружил на табло, что мой рейс отменен, и не только мой, но и все рейсы в Европу!»

Проблемы возникают не только у тех, кто хочет уехать. По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), за рубежом находятся более 150 тысяч туристов из России. 27 тысяч уже столкнулись с проблемами с возвращением.

Пользователь Андрей Худзиев пишет в соцсетях: «Появились вопросы по вынужденному пребыванию в Доминиканской республике, наш рейс Аэрофлот на 2 марта отменен, что делать?»

Некоторые путешественники со счетами в российских банках сталкиваются с финансовыми сложностями. Туристка Анастасия Балякина застряла в аэропорту Амстердама. «Кредитная карта не работает, онлайн-регистрация не работает - Турция и Дубай - единственный способ вернуться в РФ», - пишет она.

Росавиация сообщила 1 марта о «проработке организации гуманитарных рейсов для вывоза россиян», оказавшихся в этой сложной ситуации. Однако, уточнили в ведомстве, возвращение «своими силами» - приоритетный вариант.

«Выигрывают азиатские авиакомпании»

Россияне, которым необходимо улететь за границу, все еще могут воспользоваться услугами зарубежных авиаперевозчиков, а также выбрать стыковочные рейсы через Турцию для поездок в Европу. Это значительно увеличивает время полета и стоимость перевозки.

По данным сайта aviasales.ru cамый дешевый билет Санкт-Петербург-Париж на 2 марта предлагает молдавская авиакомпания Flayone за 35.397 рублей. Полет будет длиться один день и тридцать три часа. 15-часовой рейс авиакомпанией Qatar Airways обойдется в 194.698 рублей.

По мнению экспертов, от сложившейся ситуации выигрывают только азиатские авиакомпании. «Разрушение экономических связей, снижение курса рубля, неблагоприятная геополитическая ситуация приведут к тому, что потребности в международных перелетах в западном направлении резко сократятся», - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, которого цитирует “Российская газета”.

«В наиболее выигрышной позиции окажутся авиакомпании азиатских стран, которые смогут беспрепятственно летать и через территорию России, и через территорию ЕС», - добавил он.

С ним согласен авиаэксперт Роман Гусаров. «Они (азиатские перевозчики) по сравнению со своими европейскими коллегами получат конкурентное преимущество. Они буду летать быстрее и дешевле. Причём на этих маршрутах возят не только пассажиров, но и товары и грузы», - отметил он в интервью «Рамблеру».