Экономика под давлением антироссийских санкций

Российский рубль после рекордного падения немного укрепился на торгах во вторник, но эксперты пока не берутся прогнозировать курс национальной валюты, которая потеряла поддержку в результате частичной заморозки международных резервов ЦБ РФ. Вместе с тем высокие цены на нефть и газ пока помогают рублю держаться.

Под давлением экономических санкций российский регулятор экстренно увеличил ключевую ставку и ставки по потребительским кредитам в российских банках достигли во вторник 23% годовых, по ипотеке — около 20%.

"Пострадает российская экономика, российская финансовая система рухнет на наших глазах. Единственным последствием для Европы станет небольшое повышение цент в ближайшие недели из-за роста стоимости энергоносителей. Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России", — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Большинство опрошенных информационным агентством Bloomberg экспертов уверены, что Россия стала непригодной для инвестиций.

Одна из крупнейших биржевых организаций мира Deutsche Boerse со среды прекращает торговлю всеми российскими ценными бумагами. Об этом сообщила газета "Хандельсблат".

Французская компания TotalEnergies ("Тоталь энержи") прекратит инвестиции в новые проекты в России. "TotalEnergies осуждает российскую военную агрессию против Украины, которая имеет трагические последствия для населения и угрожает Европе", — отмечается в заявлении.

Иностранный бизнес уходит с российского рынка.

Крупнейшая в мире контейнерная линия, Датская Maersk приостанавливает прием заказов на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из России. У компании есть офисы в нескольких городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В понедельник Maersk сообщила о решении приостановить перевозки на Украину. О таком же решении заявила и швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC). Специализирующаяся на морских грузовых перевозках французская компания CMA CGM также приостановила доставку грузов в Россию и из нее. Решения не распространяется на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы.

Совет Федерации в ближайшее время проведет два внеплановых заседания, чтобы рассмотреть антикризисные законы для поддержки российской экономики.