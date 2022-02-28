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Испания

Россия осталась без павильона на MWC

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 Лев Удольский
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Россия осталась без павильона на MWC
Авторское право  AFP

Российский павильон не будет представлен на Всемирном мобильном конгрессе (MWC), который открылся в Барселоне в понедельник. Это одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, которая проводится здесь ежегодно, но два года назад была отменена из-за пандемии, а в прошлом году прошла в ограниченном формате. Своё решение организаторы мероприятия приняли после того, как были введены санкции против российских компаний.

– Эти компании попали в санкционный список, составленный только что, – говорит Матс Гранрид, гендиректор MWC. – Ситуация, конечно, быстро меняется. Но позвольте отметить, что участие в Конгрессе – это такая мелочь по сравнению с ситуацией на Украине. У нас сердца болят за украинский народ. Происходящее там – ужасно, мы это осуждаем.

В этом году на выставке зарегистрированы 1500 участников из разных стран мира – операторы мобильной связи, а также продавцы и владельцы контента. Здесь ожидаются до 60 000 посетителей. Конгресс продлится до 3 марта.