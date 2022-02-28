Румыния принимает беженцев с Украины

"Два чемодана, дети, кто-то проводит эту семью?" Такие вопросы здесь, на пограничном переходе Сирет в Румынии звучат ежеминутно. С началом военных действий тысячи украинских беженцев хлынули в эту соседнюю страну.

Местные власти, волонтеры объединяют усилия, чтобы принять и разместить прибывающих. Прямо у пограничного перехода в Сирет разбит палаточный городок, здесь люди могу поесть и немного отдохнуть. Здесь же работает Василий - обладатель двух паспортов, украинского и румынского. Он отвез семью в безопасное место и вернулся на пограничный пункт,, чтобы помогать.

"Моя жена ждет меня, уже три дня звонит все время", - рассказывает мужчина.

Основной поток беженцев в Румынию идет из соседней Черновицкой области, там живет немало обладателей двойного гражданства, что упрощает переход. Ранее Бухарест заявил, что сможет принять до полумиллиона граждан Украины, в стране запущена централизованная платформа, куда стекаются предложения о помощи со стороны местных организаций и жителей.

"Везде теперь опасно. За ночь порой две-три ракеты видим, даже дети маленькие погибают, - рассказывает на пропускном пункте мужчина. - Моему младшему шесть лет, я не могу его спрятать в безопасное место, а всего у меня семеро детей".

"С утра мы слышали взрывы, поняли, что обстановка ухудшается. Мы решили уехать из Киева, мы сами из Грузии, как нам туда возвращаться, неясно", - это история еще одного беженца.

Пограничная служба Украины запретила покидать территорию страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, основная масса уезжающих - женщины и дети. Число перемещенных лиц идет на десятки тысяч, всего, по оценкам ООН, в результате конфликта на запад могут перебраться до 4 миллионов граждан Украины.