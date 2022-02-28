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мир

ЕС принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре

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 Вероника Доваль
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ЕС принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре
Авторское право  AP Photo

Европа может стать свидетелем крупнейшего гуманитарного кризиса на континенте за многие годы. С таким предупреждением выступила Еврокомиссия на фоне массового бегства людей от боевых действий на Украине. Более 360 тысяч человек уже покинули страну, 200 тысяч из них пересекли границу с Польшей. Но ЕС должен готовиться к гораздо большим масштабам миграционного кризиса.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по антикризисному управлению: "Что касается гуманитарной ситуации в целом, то на данный момент ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек, и в худшем случае, если эта агрессивная война продолжится, им будет остро необходима гуманитарная помощь".

Чтобы помочь людям, Еврокомиссия уже настоятельно рекомендовала государствам-членам ЕС сократить бюрократические проволочки для граждан Украины, спасающихся от войны. Фактически все 27 стран блока согласились принять украинских беженцев без применения стандартной процедуры о предоставлении убежища, которая зачастую затягивается на долгое время. Это решение было принято единогласно по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС.

Политика открытых дверей будет действовать в течение трех лет. Евросоюз также намерен выделить средства для поддержки стран, находящихся на передовой кризиса. Наряду с Польшей, Венгрия, Словакия и Румыния также открывают свои границы, чтобы впустить тех, кто пытается спастись от бомбардировок.