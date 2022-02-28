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Война на Украине: ООН проведет экстренное заседание | Текстовая трансляция

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Митинг против вторжения России на Украину в Лионе, Франция.
Митинг против вторжения России на Украину в Лионе, Франция.   -   Авторское право  Natalia Lioubchenkova/ Euronews

В понедельник Организация объединенных наций проведет экстренное заседание всех 193 стран-членов для обсуждения российского вторжения в Украину.

Министерство обороны Украины сообщает о 352 погибших среди гражданских лиц, включая 14 детей. Еще 1684 человека, включая 116 детей, получили ранения.

На фоне конфликта российский рубль упал до рекордно низких значений. Попавшие под санкции банки заявляют клиентов, что их накопления в безопасности. Тем временем австрийский филиал российского "Сбербанка" был признан банкротом из-за "значительного оттока вкладов", вызванного "геополитической напряженностью".

Накануне российский президент Владимир Путин приказал привести ядерный арсенал и другие тяжелые вооружения в состояние "особого боевого дежурства", ссылаясь на санкции и "агрессивные заявления" стран-членов НАТО.

В ответ председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит и поставит Украине оружие и оборудование.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о согласии направить группу переговорщиков для встречи с российской делегацией на границе с Беларусью.

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07:46
Российская авиакомпания "Победа" отменяет все рейсы в Европу.
07:44
Компания Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp), утверждает, что пророссийские группы начали кампании по дезинформации через поддельные профили или взломанные аккаунты. Их цель, по словам Meta, - "представить Украину как пешку в руках Запада". 

Компания заявляет, что закрыла фальшивые аккаунты и заблокировала возможность обмена ссылками на сайты, распространяющие фейки. Троли "запускают сайты, выдающие себя за независимые новостные организации, и создают фальшивые профили на платформах социальных Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, а также "Одноклассники" и VK, говорится в сообщении Meta.  
"В некоторых случаях они использовали аватарки, которые (...), вероятно, были созданы с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении компании.

Небольшая сеть поддельных аккаунтов Facebook и Instagram, обнаруженная Meta, помогала распространять ложную информацию среди украинцев о защите от российского вторжения. Технологический гигант связывает работу некоторых групп тролей с медиа-организациями NewsFront и SouthFront в Крыму. В США считают, что NewsFront и SouthFront - дезинформационные агентства, которые получают заказы от российских спецслужб и находятся под американскими санкциями за "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".
07:34
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приостановке мобилизационной кампании (информация по ТАСС).
07:30
Митинги в России. Вчера во многих российских городах прошли митинги против войны на Украине. "ОВД-Инфо", который в стране признан иноагентом, сообщает, что в антивоенных акциях и акциях памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова были задержаны 2791 человек. 
07:25
07:23

Переговоры при посредничестве Беларуси. МИД Беларуси заявил, что подготовил площадку для переговоров России и Украины и "ожидает прибытие делегаций".

"Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter в понедельник. 

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что московская делегация уже выехала из Минска к месту встречи.