Война на Украине: ООН проведет экстренное заседание | Текстовая трансляция

В понедельник Организация объединенных наций проведет экстренное заседание всех 193 стран-членов для обсуждения российского вторжения в Украину.

Министерство обороны Украины сообщает о 352 погибших среди гражданских лиц, включая 14 детей. Еще 1684 человека, включая 116 детей, получили ранения.

На фоне конфликта российский рубль упал до рекордно низких значений. Попавшие под санкции банки заявляют клиентов, что их накопления в безопасности. Тем временем австрийский филиал российского "Сбербанка" был признан банкротом из-за "значительного оттока вкладов", вызванного "геополитической напряженностью".

Накануне российский президент Владимир Путин приказал привести ядерный арсенал и другие тяжелые вооружения в состояние "особого боевого дежурства", ссылаясь на санкции и "агрессивные заявления" стран-членов НАТО.

В ответ председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит и поставит Украине оружие и оборудование.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о согласии направить группу переговорщиков для встречи с российской делегацией на границе с Беларусью.

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