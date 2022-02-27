Сотни украинских беженцев направляются на пароме в Румынию

Диана Собару, Euronews: "Наша съемочная группа находится на пароме, который отправляется из Украины в Румынию. Собравшиеся здесь люди оказались в ужасной ситуации. Они полны отчаяния. Убегая от войны им пришлось покинуть свои дома. Я видела женщин, детей и стариков. Они испуганы и боятся за свою жизнь и жизни близких".

"Мы должны были бежать из-за войны. Несколько дней назад мы еще сидели дома, а сейчас я пытаюсь добраться до своего брата", - говорит девушка.

Euronews: ”А, что с родителями?"

"Они остались дома, в Одессе. У меня бабушка там. Она прикована к постели, не может ходить".

Euronews: ”Куда Вы направляетесь?”

”Мы - в Австрию, к родственникам. Нам нужно уезжать", - отвечает еще одна пассажирка.

Euronews: ”Что Вы будете делать?"

”Не знаю”, - говорит девушка.

Диана Собару, Euronews: " По прибытии на румынскую сторону беженцам приходится ждать по несколько часов, пока проверят их документы. Здесь своей очереди ожидают порядка 300 человек. Они не знают, когда все это закончится, не знают, чего ждать от завтрашнего дня, но они живы".