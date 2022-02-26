Бои приближаются к центру Киева

По меньшей мере 198 мирных жителей, в том числе трое детей, стали жертвами российского вторжения, сообщил на третий день конфликта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Более тысячи ста человек ранены, в боях погибли "десятки" украинских военнослужащих.

Российская сторона информации о своих потерях не предоставляет. При этом источник в Минобороны РФ заявил, что сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского "не соответствуют действительности". "Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты "Бук-М1", пояснил этот источник ТАСС. По его мнению, произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности.

По данным нескольких французских корреспондентов в Киеве, стрельба слышна в районе центральной артерии города - проспекта Победы.

Именно здесь, как заявили в соцсетях представители сухопутных войск Украины, ими была уничтожена колонна из пяти единиц бронетехники, в том числе танк.

Утверждения сторон о взаимном уроне и потерях пока не поддаются независимой проверке.