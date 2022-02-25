"Нет - войне!"

Массовые антивоенные митинги и пикеты прокатились по всей России. Их участники потребовали остановить вторжение на Украину и прекратить кровопролитие. Только в Москве за участие в несогласованных акция протеста были задержаны около тысячи человек. Всего же антивоенные демонстрации прошли более чем в пятидесяти российских городах. По данным правозащитников, на них задержаны почти 1800 человек.

В Санкт-Петербурге полиция провела жесткие задержания протестующих. Многие россияне возмущены развязанной войной - у многих из них есть родственные связи с Украиной.

"Я не хочу, чтобы Россия нападала на Украину, чтобы вообще к Украине кто-то лез. У меня оттуда бабушка и дедушка", - говорит эта девушка.

"То, что произошло сегодня - это позор. У многих из нас есть близкие и друзья на Украине, и это предательство по отношению к ним", - считает этот участник акции протеста.

Десятки людей собрались в четверг вечером на центральной площади Екатеринбурга. Полиция задержала по меньшей мере 40 человек.