Водный кризис в Испании: загрязнение нитратами и разрушение экосистем

Насколько чиста и безопасна вода в Европе? Около половины европейских водоёмов: озёр, рек и прибрежных вод содержат вредные примеси. В Испании загрязнение, вызванное хозяйственной деятельностью угрожает целым экосистемам, а также здоровью людей. Репортаж журналистки Euronews Моники Пинны.

НА ЗАПАДЕ ИСПАНИИ БОЯТСЯ ПИТЬ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА

В испанской провинции Самора отмечается один из самых высоких уровней загрязнения водопроводной воды. Эмилия Роман родилась здесь, месяц назад она много ездила по региону и регулярно замеряла уровень нитратов в питьевой воде и грунтовых водах.

Я приехала вместе с ней в деревню Сантовения. Эмилия собирается проверить качество воды в доме у своей знакомой. Эмилия – участник проекта Гринписа "Без воды деревни вымрут. У нас есть право на чистую воду", цель которого – мониторинг качества воды в испанской глубинке. Для этого ей выдали нитратомер.

Исследование водопроводной воды с помощью нитратомера euronews

Эмилия Роман, координатор ассоциации "Живые деревни" (Pueblos Vivos):"С помощью этого небольшого устройства мы произведем три замера. Наливаем сюда немного воды из-под крана и дожидаемся результата".

Согласно ВОЗ, безопасное содержание нитратов: 50 мг/л. По итогам своего эксперимента, Эмилия и Сонсолес получили в разные временные интервалы: 53, 58 и 60 мг/л. Активистки обеспокоены высоким уровнем содержания нитратов, которые могут привести к выкидышу, вызвать врождённые патологии и даже рак. Они знают, против кого направить свой гнев: "Источник загрязнения воды не подлежит сомнению. Всему виной интенсивное сельское хозяйство и выброс отходов в поля. Нитраты, содержащиеся в навозе, попадают в грунтовые воды и загрязняют их".

СВИНОФЕРМЫ-ГИГАНТЫ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ИСПАНСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Загрязнение воды переросло в национальный скандал. Местные жители обвиняют власти в бездействии, почти каждую неделю проходят акции протеста против интенсивного свиноводства.

Саид Луис де Николас Латор, представитель ассоциации Tierra de Alba: "Проблема в том, что интенсивное свиноводство перешло все разумные границы. В Саморе 600 тысяч свиней. Это невыносимо. Это грязное производство".

Среди регионов Европы Кастилия-Леон числится в первой двадцатке по популяции свиней. А ещё Испания – лидер Европы по производству мяса. В некоторых местностях больше свиней, чем людей.

Свиноводы отказались с нами говорить. Я решила поехать вместо с активистами Гринписа посмотреть, как проходит утилизация навоза.

"Отходы животноводства собираются в резервуары и разбрасываются на соседние поля. Когда почва больше не может поглощать такие объёмы, экскременты просачиваются в грунтовые воды, загрязняя их", – объясняет Луис Феррейрим, Гринпис Испания.

Это происходит повсеместно в Испании, закон не запрещает фермерам разбрасывать удобрения. Проблема в масштабах подобной деятельности.

Луис Феррейрим: "Закон попустительствует тем, кто загрязняет окружающую среду. Разрешение выдаётся фермерам без всякого анализа глобальных последствий".

В некоторых регионах Испании, специализирующихся на производстве свиного мяса, показатели нитратов в грунтовых водах в 4 раза превышают установленный предел в 50 мг/л. Это исключительный случай, но нарушения меньшего объёма повсеместны. В Гринпис мне сообщили, что, по официальным данным, 23% грунтовых вод Испании заражены нитратами. Это также касается 22% поверхностных вод.

Активисты полагают, что это только вершина айсберга. Группа местных жителей, участвующих в мониторинге качества воды, намерена увеличить количество и частоту замеров. Они обеспокоены полученными данными: "В 2000 году около 60 деревень были затронуты загрязнением нитратами. Сегодня их число выросло до 700. Речь идёт не только об одном этом регионе. 40% подземных водоносных систем Каталонии подвержены загрязнению".

Брюссель подал на Испанию в Суд Европейского Союза за недостаточные меры в рамках директивы Европейской Комиссии, направленной на борьбу с нитратами в сельском хозяйстве.

ЛАГУНА МАР-МЕНОР В ЦЕНТРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ

Яркий пример негативного воздействия интенсивного сельского хозяйства и скотоводства на экосистемы – экологическая катастрофа в из самых крупных солёных лагун в Европе Мар-Менор (провинция Мурсия)

На некоторые участки пляжа Лос Ниетос невозможно попасть из-за глубоких слоёв топкого ила и водорослей, покрывающей береговую линию. Почти каждый день пляж тщательно чистят, чтобы избежать ещё большего скопления гниющих водорослей. Летом с этой задачей справиться становится труднее: бурному распространению водорослей способствуют нитраты и удобрения. Этот процесс называется эвтрофикацией, он ведёт к разрушительным последствиям. Так в 2019 и в 2021 годах тонны мёртвой рыбы выбросило на берег. Шокирующие снимки облетели весь мир.

"Вокруг Мар-Менор ведётся интенсивное сельское хозяйство. Биогены проникают в лагуну. Удобрения дестабилизируют экосистему, приводят к росту биопродуктивности водоёма. Летом морская вода превращается в "зелёный суп", иногда это убивает рыбу. Пока нет выхода из ситуации, решение кроется не в воде", – говорит экологПедро Луэнго.

Педро Луэного euronews

Неподалёку расположен район Кампо-де-Картахена, где 60 тыс. га отданы под интенсивное сельское хозяйство. Рамон Паган, председатель группы местных жителей Pacto por el Mar Menor, полагает, что главная причина катастрофы в Мар-Менор – ирригационные системы: "Из-за интенсивного орошения местность превратилась в низину, которая под уклоном спускается к лагуне. Обильные дожди вызывают эрозию почвы и несут удобрения в Мар-Менор".

Мануэль Мартинес Мадрид, представитель местного фермерского сообщества Кампо-де-Картахена сказал мне, что не стоит винить только фермеров. По его словам, большинство его коллег перешли к более экологичному производству: "Нет оснований считать, что именно мы привели к плачевному положению лагуны. Мы тратим менее половины объёма воды, прописанного в нормативах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Мы используем меньше удобрений, чем где-либо в мире".

Тем не менее, согласно полученным данным, тонны нитратов ежедневно поступают в лагуну.

Вот уже несколько лет, как активисты и учёные призывают местные и центральные власти спасти лагуну. Они сокрушаются по поводу того, что их требования остаются без ответа.

Местная администрация консерваторов предоставила мне длинный список принятых мер, переводя при этом ответственность на правительство социалистов в Мадриде.

Лагуна умирает, это факт. По словам учёных, ещё можно её спасти, но, чем дольше мы бездействуем, тем ближе мы движемся к непоправимой катастрофе.