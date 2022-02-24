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мир

Евросоюз готовит "самый жёсткий пакет санкций" для России

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 Ольга Кепински
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Евросоюз готовит "самый жёсткий пакет санкций" для России
Авторское право  Kenzo Tribouillard/AFP or licensors

Евросоюз готовит "самый жесткий пакет санкций", который он когда-либо рассматривал после начала военной операции России на Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для блока "целью является стабильность в Европе", и Брюссель"привлечет президента (Владимира) Путина к ответственности".

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— Мы представим пакет масштабных и адресных санкций на утверждение европейским лидерам...Наша цель - стратегические секторы российской экономики, мы заблокируем их доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации. Кроме того, мы заморозим российские активы в ЕС и не допустим российские банкы на европейский финансовый рынок. Как и в случае с первым пакетом санкций, мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками: США, Соединенным королевством, Канадой, но также с Японией и Австралией. Эти санкции призваны нанести серьезный удар по интересам Кремля и его способности финансировать войну.

Вторил председателю Еврокомиссии и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:

— Европейский Союз ответит самым решительным образом. Председатель Европейского совета Шарль Мишель созвал заседание сегодня вечером, где будет согласован, политически выверен и принят более сильный, самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо вводили. Как Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, я буду поддерживать связь с нашими партнерами по всему миру, чтобы международное сообщество полностью осознало серьезность момента и столь же решительно и единодушно призвало Россию немедленно прекратить эти действия - недопустимые действия. Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией.

Накануне ЕС, США и ряд других стран ввели первый пакет экономических санкций против России, но обещали, что в случае эскалации на границе Москву ждет более жесткий ответ.