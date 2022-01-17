Основная автомагистраль центральной Швеции становится «вечнозеленой»

Mittstråket (Миттштро́кет), буквально «срединная дорога», — одна из самых важных транспортных артерий Швеции. Она пересекает страну с востока на запад в направлении Норвегии.

Джимми Аньевалль, сотрудник проекта Ladda i Mittstråket («Зарядка на Миттштрокете»_)_периодически ездит по этой дороге. В зимние месяцы она становится белой от снега и льда. Но европейский проект нацелен сделать ее «вечнозеленой».

Как этого добиться? Умножая число зарядных станций для электроприводных автомобилей на всем пути. Задача проекта — способствовать развитию смешанного транспорта и сокращению углеродных выбросов на пассажирском транспорте.

«Во время путешествий хорошо иметь возможность зарядить свою машину в другом городе, — говорит Джимми. — Это немного дороже, чем зарядка у себя дома, но не очень дорого. 3 кроны за кВт-ч».

Зарядные станции можно найти с помощью специального мобильного приложения, которое показывает в реальном времени, где находится зарядка и свободна ли она.

Бюджет проекта Ladda i Mittstråket — 8,3 млн шведских крон, из которых 50% поступают из фонда регионального развития ЕС. Планируется построить 85 зарядных станций в расчете на более чем 200 тыс. пользователей, проживающих между городом Сундсваллем и деревней Шторлиен на границе с Норвегией. То есть на протяжении 358 км.

В Швеции самое большое число пользователей электроавтомобилей в ЕС. Проект призван сделать зарядные станции доступными даже для жителей удаленных районов.

«Поезда и общественный транспорт здесь хорошо работают, — рассказывает менеджер проекта Хенриетта Филп, — но бывает трудно добраться до некоторых мест на общественном транспорте. Поэтому нужна машина. Мы хотим, чтобы здесь у людей были равные возможности по пользованию электрокарами с другими, более населенными, частями Швеции».

Установка зарядных станций началась в январе 2021 г. и должна завершиться в этом году. Рабочие работают только тогда, когда это позволяют погодные условия. Но кроме погоды проект сталкивается и с другими трудностями. По словам еще одного менеджера проекта Каролин Хильдаль, главная трудность такого рода проекта, — координация работ с владельцами недвижимости и электросетевой компанией. Кроме того, на участке, где производятся работы, есть объект культурного наследия. Всё это нужно принять во внимание.

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Трасса Mittstråket намерена получить статус приоритетного транспортного коридора регионального и международного уровня к 2030 г.