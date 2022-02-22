Фондовые рынки обрушились на фоне эскалации на востоке Украины

Опасения полномасштабной войны на Украине обрушили мировые фондовые рынки. Так токийский индекс Nikkei 225 упал на 1,8%, а гонконгский Hong Seng в процессе торгов падал на 3,2%.

Большинство европейских фондовых бирж также открылись во вторник в "красной зоне". Парижский индекс CAC40 снизился на 2,28%, лондонский FTSE 100 упал на 1,2%, а франкфуртский DAX — на 2,48%.

Тем временем индекс Мосбиржи в начале торгов снизился на 8,2%. Индекс РТС, в свою очередь, -- на 9,4%, впервые с ноября 2020 года опустившись ниже 1100. Таким образом рынки продолжили падение, начавшееся еще в понедельник, когда по итогам дня рублевый индекс Мосбиржи упал на 10,5%, а долларовый РТС — на 13,21%.

Между тем цены на нефть растут: утром во вторник стоимость апрельских фьючерсов на Brent превысила отметку в $99 за баррель, впервые с сентября 2014 года, а сырая нефть в США подорожала на 2,8%.