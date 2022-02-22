Россия признала независимость ДНР и ЛНР. ЕС введет санкции против Москвы. Онлайн-трансляция

Вечером 21 февраля Владимир Путин обратился с нации. Подытоживая свою почти часовую речь, президент России объявил о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Сразу же после этого были показаны кадры прошедшей в Кремле церемонии подписания с главами ДНР и ЛНР соглашений о дружбе и сотрудничестве.

Международная реакция последовала незамедлительно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений, добавив, что Украина "никому ничего не отдаст".

В ЕС и Великобритании признание ДНР и ЛНР назвали нарушением международного права, обещали ответить России санкциями. США уже ответили санкциями, но пока направленных против этих республик. Американским гражданам запрещено вести торговлю с ДЛНР, инвестировать в их экономики, экспортировать туда товары американского производства, а также ввозить в США товары из республик.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осуждает признание ДНР и ЛНР и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации на Украине.

Жители Донбасса, временно разместившиеся в Ростове, смотрят обращение Владимира Путина Denis Kaminev/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Президент Грузии назвала признание республик повторением сценария 2008 года. Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок. Казахстан не собирается признавать ДНР и ЛНР, для выработки позиции собирается Совбез.

Приветствовали решение России Южная Осетия, Абхазия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и Сирия. Башар Асад заявил, что Дамаск будет готов признать республики вслед за Россией.

В режиме онлайн мы будет рассказывать о важных новостях, реакциях и происходящем в ДНР и ЛНР. Время указано московское.

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11:36

Минобороны Германии заявило, что нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо, однако возможности для диалога по-прежнему существуют. При этом указывается, что Германия "говорит в один голос с партнерами и союзниками в ЕС и НАТО".

11:28

Послы ЕС начали обсуждение "ограниченных санкций" против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР - Рейтер

11:25

Эскалация конфликта и последующие санкции могут спровоцировать энергокризис и рост цены нефти выше $100 за баррель - Fitch.

11:18

Парламент ДНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС.

11:15

Народный совет (парламент) Луганской народной республики ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией.

Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.

11:10

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у него нет информации о том, что Киев отказался от планов о наступлении на Донбасс.

11:02

Лондон расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" на Украину. Об этом сообщил во вторник в интервью телеканалу "Скай ньюс" глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид, объясняя общую позицию кабинета министров.

"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [России Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось", - утверждал министр.

10:36

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, но это еще не будет весь ответ ЕС на признание Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР), о деталях говорить рано. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил Боррель, подчеркнув, что масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза.

10:34

Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах", — добавил он.

10:23

Глава ДНР Денис Пушилин во вторник подписал указ о призыве на военную службу граждан, родившихся с 1995 по 2004 годы.

10:19

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что возможный ввод российских войск в Донбасс — это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле.

10:14

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник обсудят европейские ответные меры в связи с решением России признать ДЛНР.

10:12

Цена газа в Европе на открытии торгов растет более чем на 10% на фоне признания ДНР и ЛНР.

10:02

Украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк - Горловка, погибли три человека, находившиеся в автомобиле. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

9:59

Луганская народная республика сообщила о пяти нарушениях перемирия во вторник утром со стороны Вооруженных сил Украины с применением тяжелого вооружения.

9:56

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что первый пакет санкций ЕС против России из-за признания ДНР и ЛНР будет готов на этой неделе.

9:47

Двое украинских военнослужащих погибли и еще 12 получили ранения за прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник сообщил штаб силовой операции Киева в Донбассе.

9:45

Пекин призвал все стороны в вопросе Украины проявлять сдержанность, решать разногласия путем переговоров и диалога. Об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

9:44

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра" для обсуждения ситуации вокруг Украины. На нем присутствуют начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также заместитель Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

9:41

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила сожаление в связи с объявлением о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, однако напомнила, что Киев так и не выполнил свою часть Минских соглашений, по которым должен был предоставить широкую автономию регионам Донбасса.

9:29

Правительство уже несколько месяцев готовится к признанию ДНР и ЛНР, и Россия готова к экономическим последствиям возможных санкций Запада, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на внеочередном заседании Совбеза.

9:15

Обширный пакет санкций, который Европейский союз (ЕС) готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведет к тому, что ЕС понесет определенные расходы. Такое мнение высказал замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

9:11

Количество жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля, превысило 80 тыс. человек. Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. - граждане России. Больше 13 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в шести регионах.

9:09

Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал территориальную целостность Украины и осудил действия Москвы.

9:00

Госдума во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи РФ с Донецкой и Луганской народными республиками.

8:40

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик было сложным, но единственно возможным, Россия не могла их бросить, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он провел параллели с 2008 годом, когда ему "пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии". Зампред СБ РФ отметил, что Москва тогда помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей "и преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России".

8:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР.