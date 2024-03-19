Дроны устранят ущерб от короедов

By Йоханнес Плешбергер

Дроны помогают устранить последствия нашествия короеда на леса Австрии. Они сеют семена на недоступных крутых склонах, поврежденных жуками.

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Дроны помогают устранить ущерб от короеда в Австрии. Они сеют семена на недоступных крутых склонах, поврежденной жуками.

Австрия начала использовать дроны для борьбе с жуком-короедом. Беспилотные летающие устройства разносят семена деревьев прямо туда, где их погубили жуки, чтобы вырастить новый лес.

Йозеф Фукс, директор лесного хозяйства Тироля:

"Я убежден, что дроны не заменят людей. Но дроны помогут нам на очень крутой местности, где невозможно восстановить лес вручную".

Короед атакует ели, ослабленные засухой, и нарушает поступление питательных веществ. В результате деревья гибнут. Нашествие этих насекомых считается стихийным бедствием, особенно в Центральной и Северной Европе. Целые склоны гор, как здесь, в Тироле, обнажены.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"Высокие температуры способствуют быстрому размножению короедов. В Восточном Тироле они уже уничтожили треть лесных массивов. Помимо посева дронами, в этом году высаживаются миллионы молодых деревьев в надежде спасти важную лесную промышленность Австрии".

Вместо елей лесники теперь обращаются к другим породам деревьев, непривлекательным для короедов. В рамках пилотного проекта засева дронами семена перед посевом подвергаются дополнительному покрытию.

Эрих Гольмицер, директор лесного хозяйства округа Лиенц:

"Семя березы, которое очень легкое, улетит. Благодаря гранулированию его глинистыми минералами семя попадает туда, куда мы хотим".

Оказалась ли миссия дронов успешно выполненной, станет ясно через год. Тогда тирольская инициатива сможет быть применена и в соседних странах.