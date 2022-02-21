Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Королеве Великобритании желают скорейшего выздоровления

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
euronews_icons_loading
Королеве Великобритании желают скорейшего выздоровления
Авторское право  Steve Parsons/PA

Новость о заражении королевы Елизаветы коронавирусом обеспокоила жителей Великобритании. Накануне Букингемский дворец заявил, что тест 95-летнего монарха на COVID-19 оказался положительным. Врачи наблюдают у королевы слабые симптомы простуды, но она продолжает исполнять необременительные обязанности.

Слова поддержки Елизавете II высказали как политические лидеры – премьер-министр Борис Джонсон и глава лейбористов Кир Стармер – так и обычные британцы. Все желают ей скорейшего выздоровления.

"Надеюсь, она в порядке и что у нее нет серьезных симптомов. Надеюсь, это скоро пройдет. В какой-то момент каждый переболел коронавирусом. Так что она не могла не заразиться", — говорит британская студентка.

"Если она выздоровеет, изолируется и справится с этим… Думаю, сейчас сложно не заразиться. Им переболели многие. Правда, тяжело этого не сделать. Так что если она серьезно не заболеет, всё будет в порядке", — добавляет другая молодая британка.

6 февраля Елизавета II стала первым монархом в британской истории, который провел на троне более 70 лет. При этом её юбилейный год омрачается скандалами в королевской семье: принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии, а принца Чарльза – в злоупотреблениях, связанных с государственными наградами.