Королеве Великобритании желают скорейшего выздоровления

Новость о заражении королевы Елизаветы коронавирусом обеспокоила жителей Великобритании. Накануне Букингемский дворец заявил, что тест 95-летнего монарха на COVID-19 оказался положительным. Врачи наблюдают у королевы слабые симптомы простуды, но она продолжает исполнять необременительные обязанности.

Слова поддержки Елизавете II высказали как политические лидеры – премьер-министр Борис Джонсон и глава лейбористов Кир Стармер – так и обычные британцы. Все желают ей скорейшего выздоровления.

"Надеюсь, она в порядке и что у нее нет серьезных симптомов. Надеюсь, это скоро пройдет. В какой-то момент каждый переболел коронавирусом. Так что она не могла не заразиться", — говорит британская студентка.

"Если она выздоровеет, изолируется и справится с этим… Думаю, сейчас сложно не заразиться. Им переболели многие. Правда, тяжело этого не сделать. Так что если она серьезно не заболеет, всё будет в порядке", — добавляет другая молодая британка.

6 февраля Елизавета II стала первым монархом в британской истории, который провел на троне более 70 лет. При этом её юбилейный год омрачается скандалами в королевской семье: принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии, а принца Чарльза – в злоупотреблениях, связанных с государственными наградами.