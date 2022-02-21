"Пусть признают, что хотят": в Киеве считают, что шаг Путина не изменит ситуацию

Признание российским руководством независимости восточных регионов Украины ничего не изменит и лишь ухудшит ситуацию, в том числе для Донецка и Луганска: в этом уверены жители Киева. На Западе украинскую столицу называют одной из главных целей потенциального российского вторжения.

"Почему Россия признаёт? Вот к вам домой пришли соседи и говорят, "Вот эта комната будет нашей". Какая вам разница, какое у них мнение по этому поводу, — квартира-то ваша. Пусть себе признают что хотят, но на самом деле это может спровоцировать войну, потому что нормальные люди за свою страну будут воевать".

"Для жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях, это будет только хуже. А если глобально смотреть, в мире что изменится, — нам только приходится уповать на Запад, что они нам как-то помогут решить этот вопрос. потому что самостоятельно шансов мало что-то сделать у Украины."

Российский президент заявил, что одна из причин его шага — "попытки Украины организовать на Донбассе блицкриг". В Киеве категорически отрицают планы проведения подобной операции.