В Киеве почтили память "Небесной сотни"

В Киеве почтили память погибших 8 лет назад на "Майдане": 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы открыли стрельбу в центре города, их жертвами стали более 50 человек. Эту дату в стране отмечают "День Героев Небесной сотни".

Учредивший этот день экс-президент Пётр Порошенко также участвовал в памятных мероприятиях. Сейчас он является фигурантом уголовного дела.

"Нужно помнить, что люди отдали жизнь за Украину и за наше европейское будущее. Нужно уважать и любить эти вещи".

"Зря в этом мире ничего не бывает. Просто обидно, что мы до сих пор ничего не достигли", — говорят участники мероприятий.

Среди жертв неизвестных снайперов — как активисты Майдана, так и сотрудники "Беркута". Нынешние власти Украины обвиняют в организации трагедии тогдашнее руководство страны во главе с Виктором Януковичем и не исключают участия российских спецслужб.

Другая сторона, в свою очередь, заявляет о провокации самих оппозиционеров и не исключает участия западных спецслужб.