Дело Порошенко: мера пресечения оставлена в силе

Суд в Киеве оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства для бывшего президента Украины Петра Порошенко. В инстанции рассматривались апелляцию адвокатов, которые просили суд снять любые ограничения для Порошенко, и жалоба прокуроров, которые требовали заключения экс-президента под стражу или залог.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг.

В суде Порошенко пожаловался, что власти Украины ограничивают его политическую деятельность и назвал дело против себя "юридическим трэшем".

Его подозревают в госизмене и содействии терроризму. По версии следователей он действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.