Молдавский пилот призвал к разрядке напряжённости

Пилот авиакомпании Air Moldova написал в воздухе слово "Relax", пролетая вдоль границы с Украиной.

Маршрут его пассажирского самолёта был зафиксирован в четверг Flightradar24 - отслеживающим полёты коммерческой авиации интернет-сервисом.

Пилот вылетел Кишинева, полёт занял час и 40 минут. Никаких комментариев от Air Moldova пока не поступало.

В четверг силы, поддерживаемые Россией, и украинские военные обменялись обвинениями в обстрелах через линию прекращения огня на востоке Украины. В тот же день министр обороны РФ вновь заявил, что Москва выводит часть войск из районов около украинской границы после завершения учений.

Между тем США заявили, что наращивание российского контингента у границ Украины продолжается, несмотря на утверждения России.

По данным США и НАТО, за последние недели Россия сосредоточила 100 000 военнослужащих вдоль границы с Украиной, еще 30 000 были направлены в Беларусь для участия в совместных учениях.

Россия неоднократно заявляла, что таких планов у неё нет и, в свою очередь критиковала планы НАТО по расширению альянса на восток.